Preoccupazione per le condizioni di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista azzurro si è fatto male al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco con Riccardo Improta.

Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio subito dal centrocampista francese, che nel frattempo è stato sostituito da Rino Gattuso. Al suo posto è entrato in campo Diego Demme, che quindi agirà in mediana al fianco di Fabian Ruiz.