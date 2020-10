La Real Sociedad vince ancora: 4-1 all’Huesca e primato in campionato

La Real Sociedad non si ferma più. Nell’incontro con l’Huesca, settima giornata del campionato spagnolo, i baschi vincono 4-1. Terza vittoria consecutiva, contando anche l’Europa League.

La squadra di Imanol Alguacil è prima in classifica a un punto in più dal Real Madrid e dal Granada che però, hanno una gara in meno.

Protagonista del match Oyarzabal, autore di una doppietta. Le altre due marcature sono state di Manzanera e Isak. Due assist per David Silva, ex Manchester City e molto vicino alla Lazio nell’ultima sessione di mercato.

La Real Sociedad, giovedì 29 ottobre, alle ore 21:00, ospiterà il Napoli per la seconda giornata di Europa League. Nella prima sfida, gli spagnoli, hanno vinto 1-0 in casa del Rijeka.