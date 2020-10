View this post on Instagram

Dovevamo vincerla per riscattare la sconfitta in #UEL: fatto 💪🏿 Il fallait le gagner pour racheter la défaite en #UEL: mission accomplie 🙌🏿 It had to be a win to redeem the defeat in the #UEL: mission accomplished 👏🏿 #SerieA #BeneventoNapoli 1-2 ⚽️ #KK #blacklivesmatter #notoracism 🇸🇳 #ForzaNapoliSempre 💙