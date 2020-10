Inzaghi: “Fiero dei miei ragazzi! Questo è un Napoli da scudetto, faccio i complimenti a Rino”

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Benevento-Napoli, terminata 1-2 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento:

“Abbiamo corso il rischio che corri con squadre che lottano per lo scudetto, ma sono fiero dei miei ragazzi. Vedere il Napoli che esulta per me è una soddisfazione, oggi è stato un grande Benevento. Mi dispiace solo perchè forse i ragazzi avrebbero meritato il pareggio e sarebbe stata una grande impresa.

Con squadre così non c’è niente da fare, poteva salvarci solo un miracolo e devi fare la partita perfetta. Io sono felice perchè vedo una squadra che lotta e che mette in apprensione squadre come Napoli e Roma, i ragazzi mi stanno stupendo. Queste non sono partite che devono darci punti, sono partite che devono farci crescere. Il Napoli ha esultato come se avesse vinto contro una squadra fortissima e questo deve darci soddisfazione. Ringrazio i ragazzi perchè sono usciti tra gli applausi e questo deve darci una grande iniezione di fiducia.

Per i giocatori che ha preso, questo è un Napoli da scudetto, auguro tutto il bene a Rino e gli faccio i complimenti“.