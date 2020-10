Insigne: “Complimenti a mio fratello! Giochiamo ogni partita come una finale, l’arrivo di Gattuso ci ha cambiati”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Benevento-Napoli, terminata allo stadio Ciro Vigorito di Benevento:

“Bella partita ma dura, sono contento del risultato e della buona prestazione di mio fratello, gli faccio i complimenti. Cosa ci siamo detti? Gli ho detto che ho fatto gol con il suo piede, e che ho il sinistro meglio del suo (ride, ndr).

Sono contento, le vittorie aiutano a crescere, ma anche le critiche fanno bene. Ci sta che i tifosi si aspettassero tanto, ma in campo ci sono anche gli avversari, fa parte del gioco. Oggi però, nonostante un primo tempo non proprio di alto livello, per il secondo siamo scesi in campo con la giusta mentalità.

Gattuso? Da quando è arrivato mi ha dato subito fiducia e io sto cercando di ricambiarla. A volte penso voglia stare in campo con noi ad aiutarci, con lui siamo cambiati. Scudetto? Giochiamo tutte le partite come una finale, chi scende in campo sa cosa fare e dà il 100%“.