Primo gol in Serie A per Roberto Insigne. L’attaccante del Benevento ha segnato il gol del vantaggio per i giallorossi contro il Napoli. Il fratello del capitano partenopeo è scoppiato in lacrime al momento del gol. Il gol è arrivato in contropiede, su assist di Gianluca Lapadula che ha messo Insigne davanti ad Alex Meret, che non ha potuto far nulla.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI