Giuntoli: “Gattuso sta bene, ha avuto solo un mal di testa. Stiamo lavorando per prolungargli il contratto con il Napoli”

A pochi minuti dall’inizio del match Benevento-Napoli, Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Su Osimhen.

Mancava un attaccante che desse profondità alla squadra, è stato bravo anche Gattuso ad allenare bene il giocatore.

Osimhen ha sorpreso in campo ma si è ambientato anche bene con la squadra.

Rino sta facendo un grande lavoro, lui è contento di essere qua e noi siamo contenti del suo operato e della sua presenza. Stiamo lavorando per prolungare il contratto. In questi giorni ha avuto un forte mal di testa ma nulla di preoccupante”.