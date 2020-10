Nel corso del prepartita di Benevento-Napoli, su SKY l’opinionista Alessandro Bonan ha parlato di Diego Demme. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Diego Demme, per il tipo di giocatore che è, sarebbe perfetto per il Torino di Giampaolo. Ha le caratteristiche giuste per essere un’alternativa a Tomas Rincon per la mediana granata”.