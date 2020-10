Insigne: “Prima volta che gioco contro mio fratello, che vinca il migliore. Sempre a sostegno di Napoli!”

A pochi minuti dall’inizio del match Benevento-Napoli, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Mezzo sorriso, pensavi a tuo fratello?

Ci sentiamo tutti i gironi al di là della partita, questa settimana in particolare. È la prima volta che giochiamo contro. Lui dovrà difendere il Benevento ed io il Napoli, oggi per poco siamo nemici. Speriamo che e vinca il migliore.

Giochi per il Napoli o per Napoli?

Io sono sempre stato vicino alla città anche durante il primo lockdown dando sostegno ai napoletani. Speriamo di regalare un sorriso a queste persone, non solo ai napoletani, e che finisca questo periodo al più presto.”