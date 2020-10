Gattuso: “Primo tempo sterile, bravi a recuperare dopo. Lozano? Deve essere più cattivo!”

Al termine del match Benevento-Napoli, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Su Petagna.

L’abbiamo provato, è un giocatore che ci fa comodo, sa giocare e quando gioca sotto porta è molto bravo, un finto lento. Pochi scivolamenti, eravamo lunghi e palleggiavamo in maniera sterile. Sia Koulibaly che Manolas scivolavano, c’erano troppi spazi. Penso che abbiamo regalato tanti palloni. Poi, dopo durante il secondo tempo si è velocizzato il nostro gioco.

Siamo stati bravi, i derby non sono mai facili. Abbiamo perso una partita incredibile ed ora siamo riusciti a recuperare. Bakayoko ha preso una botta, spero non sia nulla di grave. Adesso pensiamo alla trasferta in Spagna.

Oggi non c’era profondità. Gli altri non pettinano le bambole durante la settimana e studiano Victor, dobbiamo essere bravi a fargli fare cose diverse. Li dobbiamo far lavorare su certi aspetti. Come con l’AZ c’era poco movimento senza palla.

L’area tecnica è troppo piccola, questa di lunghezza era 4-5 mt è normale che vai fuori.

Rino stile Capello?

Metterei la firma per aver fatto un decimo di ciò che ha fatto lui.

Lozano destra o sinistra?

Lo voglio vedere più cattivo, deve incidere. Non c’entra destra e sinistra. Deve tener duro negli ultimi metri”.