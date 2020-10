Alvino polemico: “I quattro arbitri che hanno diretto le gare degli azzurri sono stati scadenti”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha commentato sul suo profilo Twitter ufficiale l’arbitraggio avuto fino ad oggi dal Napoli. Polemiche le parole del collega che ha evidenziato le pecche dei direttori di gara che hanno diretto gli azzurri finora:

“Lo dico dopo 4 vittorie consecutive in campionato quindi non per “piangere” ma per meditare. I 4 arbitri che hanno diretto gli azzurri sono stati scadenti. Troppo scadenti! Meditate gente meditate!”

