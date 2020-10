Giuliano, Questore di Napoli: “Comportamenti criminali: niente può giustificare la violenza!”

Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha commentato le scene di guerriglia urbana che si sono registrate in queste ore soprattutto in via Santa Lucia e strade limitrofe, nei pressi della sede della Regione Campania:

“Questa sera abbiamo assistito a veri e propri comportamenti criminali verso le forze dell’ordine. Nessuna condizione di disagio, per quanto umanamente comprensibile, può in alcun modo giustificare la violenza“.