TuttoSport – Febbre e forte mal di gola per Gattuso: scongiurato nuovo caso di Covid ma il tecnico salta l’allenamento

Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di TuttoSport parla della reazione di Gattuso alla sconfitta contro l’AZ. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La rabbia di Gattuso per quella partita balorda con una sconfitta inspiegabile e poi il rientro a casa per una notte insonne. Il motivo? Uno stato influenzale molto forte, mal di gola e febbre, tanto da fargli temere che anche lui potesse aver contratto il Covid 19 nel corso della ara contro l’AZ, cioè la formazione olandese che aveva lasciato a casa i suoi 13 contagiati”.

“Ieri mattina il coach ha ricevuto a casa la visita degli operatori sanitari che lo hanno sottoposto ad un nuovo tampone e, per precauzione, ha preferito evitare di andare a Castel Volturno e ha chiesto al suo vice Riccio di lavorare con il gruppo di lavorare con il gruppo con un allenamento che nel post gara non prevede attività tattica. Nel pomeriggio al buona notizia, il tampone è risultato negativo e se oggi si sentirà meglio, si recherà al traning center per entrare nel dettaglio della sfida di domani a Benevento”.