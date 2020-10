La Gazzetta – Napoli a trazione anteriore: contro il Benevento chance alla coppia Osimhen-Petagna!

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” parla del derby campano che si giocherà domenica tra Napoli e Benevento. Gli azzurri dopo la sconfitta contro l’AZ cercano continuità in campionato per non vanificare quanto di buono è stato fatto vedere da Gattuso e i suoi ragazzi contro l’Atalanta.

Secondo il quotidiano sportivo, il tecnico azzurro potrebbe optare per un attacco inedito con Petagna ed Osimhen entrami in campo dal primo minuto insieme ad Insigne e Lozano. Un Napoli decisamente a trazione anteriore. Ecco le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Petagna, Insigne; Osimhen