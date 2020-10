Ipotesi nuovo Dpcm più duro: coprifuoco alle 18:00 e chiusura delle Regioni

Come riportato dall’edizione odierna de “La Stampa“, un nuovo Dpcm più duro per frenare la corsa dei contagi di Coronavirus potrebbe arrivare già domenica 25 ottobre, non oltre lunedì 26.

La speranza del premier Giuseppe Conte di attendere una settimana per un nuovo provvedimento ha dovuto fare i conti con le pressioni che da ieri sono diventate fortissime da parte dei presidenti delle Regioni, a cominciare dalla Campania.

Tra le ipotesi sul tavolo, c’è quella di imporre un coprifuoco a partire dalle 18. La proposta degli esperti è chiudere le attività non essenziali almeno dalle 21. Resta in piedi la possibilità di una chiusura quasi generale di due settimane.