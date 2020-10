Zazzaroni: “Non ho mai visto un catenaccio fatto dagli olandesi. Gattuso avrà l’opportunità di cambiare qualcosa”

Ivan Zazzaroni, attuale direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, un programma sportivo di Radio Punto Nuovo. Il giornalista ha parlato della sconfitta del Napoli in Europa League contro l’AZ e del protocollo FIGC. Ecco quanto evidenziato:

“Un catenaccio fatto dagli olandesi non lo avevo mai visto. Credo che Gattuso abbia l’opportunità di inventarsi qualcosa di diverso, quando non danno ad Osimhen la possibilità di giocare in contropiede si può andare in difficoltà. L’AZ non era decimata dal Covid, mancava un solo titolare, eppure giocava con una sorta di 6-3-1, sembrava allenata da Nereo Rocco. La lentezza con la quale ripartiva Fabian ha inciso. Meglio che questa sconfitta arrivi adesso e che consenta di rimediare. Sono certo che il Napoli avrà una chiave diversa: mi ha ricordato Atalanta-Napoli della scorsa stagione.

Petagna soluzione? Non ragiono con il senno di poi, Andrea è un giocatore che paragono un po’ a Dzeko, molto diverso da Osimhen. L’Az ha fatto gol nell’unica occasione che ha avuto e tocca a Rino trovare le contromosse.

Protocollo Figc? Andrebbe bene così se tutti lo applicassero per come è scritto. Vedere calcio rilassa, emoziona: in un momento nel quale siamo” .