Tumulti e proteste a Napoli contro il lockdown: troupe di Sky aggredita in diretta!

Oggi alle 23:00 è scattato il coprifuoco in Campania ma a Napoli in contemporanea è scattata anche la protesta dei cittadini.

La rabbia delle persone per il rischio di un nuovo lockdown, anticipato in giornata dal Presidente della Regione De Luca, ha scatenato la rabbia dei napoletani che hanno invaso la città scatenando tumulti in diversi punti del capoluogo.

Il giornalista di Sky tg24 Paolo Fratter e la sua troupe sono stati aggrediti in diretta nel corso di un collegamento durante uno dei tanti cortei che si stanno tenendo in questo momento in città.