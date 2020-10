Mertens bocciato da tutti i quotidiani! I commenti sul belga sono solo negativi

Anche Dries Mertens è tra i protagonisti, in negativo, della sconfitta rimediata ieri sera dal Napoli in Europa League. Il belga, così come quasi tutta la squadra, ha disputato una prova incolore e i quotidiani sportivi più importanti hanno evidenziato la brutta partita disputata dal 14 azzurro. Ecco alcuni commenti sulla sua prestazione:

“Un solo tiro, pericoloso, ma poi di lui non c’è traccia“, questo è quanto scritto dalla Gazzetta che gli ha dato un 5.

Stesso voto è stato assegnato anche da Il Mattino, Il Corriere della Sera e da Repubblica: “Va in affanno contro la difesa olandese, parte basso per poi sprintare in area di rigore. Si perde ancor di più nel finale quando i ritmi si abbassano e servirebbero delle invenzioni”.

Il Corriere dello Sport è tra i più generosi e assegna mezzo voto in più a Mertens, commentando così il suo match: “Cerca sempre Osimhen, prova a dialogare sempre con lui come contro l’Atalanta ma questa volta con sorti diverse. Nel primo tempo il suo tiro non gli dice bene e finisce sul fondo”