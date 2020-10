Lockdown, rivolta a Napoli, in migliaia per strada: scontri con le forze dell’ordine!

AGGIORNAMENTO – Il corteo di diverse centinaia di persone, quasi tutti giovani, ha attraversato tutto il centro storico di Napoli fino alla sede della Regione Campania. I manifestanti hanno attraversato piazza Municipio e piazza Plebiscito scandendo cori contro De Luca.

A Santa Lucia lo scontro con le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa alle spalle della sede della Regione Campania. I manifestanti, autoconvocatisi sui social, hanno mostrato uno striscione con la scritta “Tu ci chiudi, tu ci paghi“, attaccando il governatore campano De Luca e il governo Conte con cori di protesta. Sono anche stati accesi dei fumogeni. “A salute è a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe“.

ORE 23 – Migliaia sono le persone scese in strada per protestare contro il coprifuoco imposto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che entra in vigore alle 23 di oggi, 23 ottobre. I manifestanti si stanno muovendo per il lungomare di Mergellina, per dirigersi verso Palazzo Santa Lucia, ovvero la sede della Regione Campania. Molti dei protestanti sono giovani, e non indossano nemmeno la mascherina.