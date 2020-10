La Gazzetta – Benevento-Napoli, possibile riposo per Fabian e Mertens! In attacco spazio a Osimhen e Petagna

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe adottare qualche cambio di formazione in vista del match di domenica contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

Gattuso potrebbe scegliere di far riposare Mertens e Fabian, entrambi hanno giocato 90 minuti contro l’AZ e potrebbero tirare il fiato a Benevento. In attacco non è da escludere il tandem d’attacco pesante con Osimhen e Petagna assieme.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI:

BENEVENTO 4-3-3: Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R.Insigne, Lapadula, Caprari.

NAPOLI 4-2-3-1: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Petagna, Lozano; Osimhen.