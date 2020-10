View this post on Instagram

2️⃣5️⃣0️⃣ partite ufficiali in maglia azzurra: un traguardo di cui sono orgoglioso ma che avrei voluto festeggiare con una vittoria 💙 2️⃣5️⃣0️⃣ matchs officiels avec ce maillot: un exploit dont je suis fier mais que j'aurais aimé célébrer par une victoire 💙 2️⃣5️⃣0️⃣ official games with this jersey: an achievement I am proud of, though I would have liked to celebrate it with a win 💙 💪🏿 #KK #NoToRacism 💙 #ForzaNapoliSempre ⚽️