Il Mattino – Il Cts concede dieci giorni di tempo altrimenti sarà lockdown in Campania!

Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Mattino, si fa sempre più probabile la chiusura totale della Campania. La curva di contagio assume proporzioni preoccupanti e il lockdown non è affatto da escludere.

Secondo quanto trapela infatti dal Comitato tecnico scientifico, se entro dieci giorni la diffusione del virus non dovesse calare si prenderà in seria considerazione l’opzione di chiusura totale. Non è facile ovviamente frenare una grande metropoli come Napoli ma qualora accadesse verranno potenziate varie funzioni come ad esempio gli alberghi per i contagiati (Covid resort).