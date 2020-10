Gianni Di Marzio: Il Napoli non è entrato in campo concentrato. L’assenza di Bakayoko si è sentita”

Gianni Di Marzio, ex allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano ed ora commentatore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su “Radio Marte” alla trasmissione “Radio Sport Live“. Ecco quanto evidenziato:

“Io non mi preoccuperei troppo della gara di ieri sera, l’AZ ha fatto catenaccio dopo il gol. Il Napoli non è entrato in campo con la concentrazione necessaria per giocare in verticale e in velocità, i ragazzi non c’erano con la testa. Chiunque si sarebbe innervosito, difficilmente a partita avviata il Napoli poteva fare gol. L’assenza di diga a centrocampo senza Bakayoko si è sentita. Benevento? Grandissimo presidente, eccellente DS e bravo allenatore. Ora il Napoli andrà lì arrabbiato, la grande squadra dev’essere sempre assatanata. Il Napoli soccomberà sempre contro chi farà catenaccio? No perché il Napoli ha bravi esterni alti, ieri non sono andati in campo concentrati. In Europa sul piano fisico e atletico ci sono tanti giocatori che vogliono mettersi in evidenza. Napoli vittorioso in Europa League? Intanto deve battere la Real Sociedad. Però penso che se è concentrato può arrivare fino in fondo. Koulibaly? Ha fatto un errore ma stava giocando molto bene in questo periodo. In questa occasione poteva fare meglio. Tiri da fuori? Giusto ma principalmente bisogna agire sugli esterni, facendo la catena a destra e a sinistra”.