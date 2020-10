De Magistris attacca De Luca: “La Campania è fuori controllo: serve l’intervento del Governo!”

Il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistri, tramite il proprio account Facebook, attacca il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la decisione di ricorrere ad un nuovo lockdown. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono appena rientrato da un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, quel che trovo sconcertante e che ha prodotto la sospensione della trattazione, senza nessuna discussione o presenza di rappresentati della Regione, il Presidente De Luca comunicava il lockdown regionale”.

“Apprendere una decisione simile dalla stampa significa non mettere nelle condizioni tutti di prepararsi , comprese le forze dell’ordine. Oggi è venuto il momento che il Governo affronti il tema della Regione Campania che è fuori controllo per la totale incapacità sulla gestione della sanità pubblica”.

“Non chiudiamo per lungimiranza del presidente, ma per la confessione della totale inadeguatezza delle misure messe in campo da marzo ad oggi. La diffusione del virus era evidente durante la fase calda delle elezioni e questo ha prodotto una escalation. La Regione si è persino presa il merito del comportamento dei napoletani, ora alza bandiera bianca”.