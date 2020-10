CdS – Dubbi sul contatto Lozano-Svensson in area! Il Napoli chiede un rigore anche in un’altra azione

Secondo quanto evidenziato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe più di qualche perplessità sul metro di condotta dell’arbitro di ieri sera. Nel match europeo contro l’AZ infatti ci sono stati alcuni episodi alquanto dubbi, impossibili da valutare in campo data l’assenza del VAR.

Tralasciando che il primo cartellino giallo si è visto solo a nove minuti dal termine, c’è da aggiungere che oltre al contatto molto dubbio tra Lozano e Svensson in area di rigore, c’è un altro momento in cui il Napoli avrebbe chiesto il calcio di rigore, in quel caso protagonista è stato Victor Osimhen.