CdS – Dubbi oceanici sul Napoli dopo la sconfitta con l’AZ! Gattuso fa le sue valutazioni sul futuro dell’Europa League

L’Europa League si rivela una competizione ostica e che può creare problemi soprattutto dal punti di vista psicologico. Il Napoli che sembrava una certezza assoluta, ora si ritrova ad affrontare delle perplessità dopo l’inatteso 0-1 contro l’AZ Alkmaar al San Paolo.

È questo il punto evidenziato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, che rimembra nella mente dei tifosi azzurri e non solo le passate avventure europee già dai tempi di Benitez. Quel turn over in Europa League che sembra condannare la squadra azzurra contro l’AZ decimato dal Covid ma capace di prendersi i tre punti sul manto erboso del San Paolo. Ora la palla è nelle mani di Gennaro Gattuso, sarà lui a dover fare le sue valutazioni per decidere come agire sul futuro di questa competizione.