Abete: “Il caso Juve-Napoli è stato un’eccezione, se il protocollo andrà integrato lo deciderà il Cts”

Giancarlo Abete, ex presidente federale e commissario straordinario della Serie A, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

“Un nuovo stop è da scongiurare. Abbiamo situazioni complesse e gravi purtroppo anche in altri paesi europei importanti, pure calcisticamente, ma al momento la situazione ha una tenuta sostanziali: pur con tutte le preoccupazioni del caso, c’è l’obiettivo che le attività produttive, tra cui anche il calcio, tengano o i danni sarebbero irreparabili per un sistema che già oggi regge grazie ai diritti tv ma che ha perso molto sul versante degli incassi come il botteghino. Bisogna essere molto responsabili: come in altri paesi il calcio professionalmente prosegue, così deve avvenire in Italia.

Questo lo possono valutare gli esperti del settore, nessuno di noi può valutare se sia migliorabile o meno scientificamente. Per il momento ha tenuto, ovviamente con il caso Napoli-Juve che va approfondito ma che costituisce un’eccezione. Abbiamo visto che anche in ambito di calcio internazionale l’AZ è andato a vincere a Napoli con tanti positivi in squadra, così come il Parma ha giocato. Fino ad ora mi sembra che il protocollo abbia retto a dovere. Se c’è necessità di correttivi, lo valuteranno il Cts e gli esperti del mondo sportivo“