Vinicius protagonista in Europa League con il Tottenham: due assist per l’ex Napoli

Lavezzi, Quagliarella, Cavani, Zapata, Higuain, Milik e ora Osimhen. Negli ultimi anni, il Napoli ha sempre avuto attaccanti forti, di grande affidabilità, goleador e giocatori nel mirino dei più grandi club europei.

Nella rosa partenopea, un po’ di tempo fa, c’era anche un altro centravanti che però, con la maglia azzurra non ha mai giocato: Carlos Vinícius Alves Morai, o solo Vinicius.

La società campana acquista il classe 1995, per 5 milioni di euro, nel gennaio 2018, dal Real Sport Club, una squadra di seconda divisione portoghese. Dopo il prestito al Monaco, arriva la cessione definitiva al Benfica per 17 milioni di euro. Una plusvalenza ottima per De Laurentiis e il suo club.

Vinicius si mette in mostra, in una sola stagione, con i lusitani e poche settimane fa è passato al Tottenham. Questa sera, con gli inglesi, il 25 enne è stato protagonista in Europa League, nella prima giornata del girone J, con due assist per Lucas e Son.

I tifosi napoletani non l’hanno mai visto dal vivo, ma forse, un po’ di rammarico per non avergli dato un’opportunità, c’è ancora.