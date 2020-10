Il Napoli ha reso nota, attraverso il proprio profilo Twitter, la lista dei convocati per la sfida di stasera. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 18:55 contro l’AZ Alkmaar per il debutto in questa stagione in Europa League. Nessuna assenza, fatta eccezione per Piotr Zielinski ed Elif Elmas, ancora positivi al Covid-19 ed in isolamento.

