Napoli preoccupato dai casi nell’AZ: si teme un caso Genoa bis

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio alle sensazioni in casa Napoli per il debutto in Europa League contro l’AZ Alkmaar, previsto per stasera al San Paolo alle 18:55. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I nove giocatori positivi dell’AZ, lasciati in Olanda, destano in ogni caso preoccupazione all’interno dell’ambiente azzurro. Il caso Genoa ha scottato l’ambiente partenopeo, con i positivi rilevati dopo la partita e la conseguente positività di Elmas e Zielinski. Ci sono timori all’interno dello spogliatoio, sarebbe difficile ammettere il contrario. Gattuso però ha richiesto massima concentrazione ai suoi, perchè nonostante le assenze non si può sottovalutare l’avversario. L’Europa League è un forte obiettivo per il Napoli, Rino Gattuso ci tiene tantissimo a questa coppa, non ha intenzione di lasciare nulla per strada”.