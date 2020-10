Napoli-AZ Alkmaar si giocherà: l’ASL interverrà solo in un caso

La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha dedicato uno spazio alla situazione riguardante la trasferta a Napoli dell’AZ Alkmaar in Europa League. Il club olandese, come noto, è decimato dalle assenze causate dal Coronavirus.

La partita in ogni caso non sembra essere in discussione, perchè l’AZ ha fornito all’USMAF (ufficio di sanità marittima e di frontiera) la documentazione necessaria, oltre ai risultati negativi dell’ultimo giro di tamponi. L’ASL Napoli 1 a questo punto non dovrebbe intervenire, a meno che non si presentino sintomi preoccupanti all’interno del gruppo squadra olandese. In assenza di problemi di salute di questo tipo, ci sarà il via libera per la disputa del match del San Paolo. Ieri sera, all’AZ è stato concesso il normale svolgimento della rifinitura nell’impianto di Fuorigrotta.