Dall’Olanda, il medico della Federcalcio: “Situazione AZ sotto controllo. I contatti in campo sono molto limitati”

Il medico della Federcalcio olandese Edwin Goedhart ha rilasciato alcune parole durante un’intervista a Volkskrant. Di seguito quanto evidenziato:

“La situazione che riguarda i positivi al Covid nell’AZ è sotto controllo. I numero dei contagiati è in aumento perchè si stanno effettuando più test approfonditi. Le persone vengono portate fuori prima che diventino contagiose. La squadra olandese può delegare facilmente il minimo di tredici giocatori negativi come stabilisce la Uefa.

Siamo stati in grado di dimostrare che i momenti di contatto sono estremamente limitati in una partita di calcio. I giocatori sono vicini l’uno all’altro solo per brevi momenti, come nei calci d’angolo e nei calci da fermo”.