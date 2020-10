Dani De Wit è il match winner della gara tra l’Az Alkmaar, squadra del centrocampista e il Napoli. Gli olandesi hanno espugnato il San Paolo, nella prima giornata di Europa League.

Entusiasta per come è andata, il 22 enne è intervenuto in Press Conference per parlare dell’incontro:

“Finalmente abbiamo vinto in Europa League, siamo molto contenti. Stanco? Abbiamo dovuto correre tanto, speriamo che sia la partita della svolta.

L’obiettivo in Europa League non cambia, giochiamo in tre competizioni e puntiamo a dare tutto su tutti i fronti. Speriamo di essere in Europa a gennaio. Questo di stasera è stato il gol più importante della mia carriera”.