AZ, oggi partiranno 19 giocatori verso Napoli: gli olandesi sperano nel rinvio del match grazie all’intervento dell’Asl

Situazione in continua evoluzione quella che ha visto l’AZ Alkmaar colpito da 13 positività al COVID-19 negli ultimi giorni e che sta mettendo a rischio il match contro il Napoli di domani sera, valido per la prima giornata del girone F di UEFA Europa League. Un focolaio improvviso, che non può non ricordare le vicissitudini capitate in occasione del match proprio degli azzurri, ma in campionato, contro il Genoa.

L’ipotesi di rinvio è remota ma comunque presente, visto quanto accaduto in merito alla formazione di questo mini-focolaio di Coronavirus. Può entrare ancora una volta in gioco l’Asl Napoli 1 per fermare il match, ma si rischierebbe di compromettere tutto o quasi sul nascere. Da un altro lato c’è però da pensare alla salute di tutti, e quindi c’è chi (come lo stesso gruppo-squadra dell’AZ) spera davvero nel rinvio, anche grazie alla stessa Asl di Napoli. È il Corriere dello Sport che riporta la notizia.