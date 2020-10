COVID-19, filtra preoccupazione tra i calciatori azzurri: c’è il timore che il “caso AZ” possa essere un nuovo “caso Genoa”

Sono 19 i giocatori dell’AZ Alkmaar convocati per la sfida contro il Napoli, valida per l’UEFA Europa League, visti i 13 elementi del gruppo-squadra olandese (di cui 9 i calciatori) risultati positivi al COVID-19 nei vari giri di tamponi sostenuti negli ultimi giorni. La partita si gioca, soprattutto per la stessa UEFA, ma aleggia comunque un po’ di timore tra i calciatori azzurri, visto il caso Genoa già affrontato e che pare molto simile, come riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno:

“La formazione olandese sarà in ritiro al Britannique, il Napoli si radunerà invece domani all’Hotel Palazzo Caracciolo. Da Castel Volturno filtra un po’ di preoccupazione perché c’è il ricordo del caso Genoa con il contagio che si è propagato nei giorni successivi alla partita e con le ripercussioni verificatesi poi nel gruppo-squadra azzurro”.