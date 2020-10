UFFICIALE – Sono 19 i convocati dell’AZ per la gara contro il Napoli: la lista

L’AZ Alkmaar sta partendo in questi minuti dall’aeroporto di Schiphol per arrivare a Capodichino: domani sera alle 18:55 la prima sfida di UEFA Europa League contro il Napoli di Rino Gattuso. Fuori tutti i 13 membri del gruppo-squadra olandese risultati positivi al COVID-19 e dentro tutti coloro che sono rimasti negativi fino all’ultimo giro di tamponi. Ecco, infine, la lista dei 19 giocatori convocati per il match dall’AZ per la sfida partenopea:

