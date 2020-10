Juventus, in Champions stadi aperti: ci saranno 21 mila tifosi ucraini

Questa sera avrà ufficialmente inizio la UEFA Champions League. La prima squadra a scendere in campo sarà la Juventus guidata da Andrea Pirlo, che giocherà in Ucraina contro la Dinamo Kiev di Lucescu allo stadio Olimpico di Kiev alle ore 18.55. I bianconeri però dovranno fare a meno non solo del portoghese Cristiano Ronaldo, ma anche di altri pezzi importanti come McKennie ( entrambi positivi al COVID, ndr.), Alex Sandro e De Ligt. La Juventus viene da un pareggio esterno contro il Crotone, e farà di tutto pur di conquistare la vittoria, schierando, con molta probabilità, il binomio d’attacco Kulusevski-Morata, lasciando Dybala in panchina.

Secondo Sportmediaset, allo stadio sono attesi 21 mila tifosi ucraini, proprio come prevedono le norme Uefa.