Champions League, i risultati della prima giornata: vittorie per Juventus e Lazio

Sono appena terminate alcune delle gare della prima giornata di Champions League 2020-2021. Il quadro si completerà con le partite di domani sera.

Buona la prima per entrambe le italiane impegnate quest’oggi. Vittoria esterna per la Juventus contro la Dinamo Kiev, battuta 2 a 0 grazie alla doppietta di un ispirato Morata. La Lazio invece supera la prova Borussia Dortmund all’Olimpico con un trionfale 3 a 1: ai gialloneri non basta la rete del solito Haaland per recuperare i gol di Immobile e Akpa Akpro e l’autorete del portiere Hitz.

Nei diversi match di serata, tra gli altri, il Manchester United batte il PSG in trasferta e il Barcellona demolisce gli ungheresi del Ferencvaros. Pareggio a reti bianche tra Chelsea e Siviglia.

ECCO TUTTI I RISULTATI:

DINAMO KIEV-JUVENTUS 0-2 [47′ e 84′ Morata]

ZENIT-BRUGES 1-2 [63′ Dennis (B), 74′ aut. Horvath (Z), 93′ De Ketelaere (B)]

BARCELLONA-FERENCVAROS 5-1 [27′ rig. Messi, 42′ Ansu Fati, 52′ Coutinho (B), 70′ rig. Kharatin (F), 82′ Pedri (B), 89′ Dembélé (B)]

CHELSEA-SIVIGLIA 0-0

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1 [6′ Immobile (L), 23′ aut. Hitz (L), 71′ Haaland (B), 76′ Akpa Akpro (L)]

PSG-MANCHESTER UNITED 1-2 [23′ rig. Bruno Fernandes (M), 55′ aut. Martial (P), 87′ Rashford]

LIPSIA-ISTANBUL BASAKSEHIR 2-0 [16′ e 20′ Angeliño]

RENNES-KRASNODAR 1-1 [56′ Guirassy (R), 59′ Ramirez (K)]