Chiariello: “Il Benevento non teme alcuna squadra. Il Napoli deve fare attenzione!”

Umberto Chiariello durante la diretta televisiva in onda su Canale 21 ha parlato del match Benevento-Napoli che si disputerà domenica 25 ottobre alle ore 15. Di seguito quanto evidenziato:

VERSO BENEVENTO-NAPOLI

“Il Napoli deve stare attento, perchè il Benevento dimostra di essere coriaceo e combattivo. Questa squadra che con le grandi prende 4 gol però dimostra al tempo stesso di essere una squadra che non ha problemi per salvarsi. Non ha paura”.