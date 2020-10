Repubblica – Napoli-Atalanta: confermato l’ingresso di mille persone allo stadio!

Nonostante la situazione delicata riguardante i contagi in Italia, c’è una parziale buona notizia per chi ha la possibilità di recarsi allo stadio. Secondo quanto riferito infatti da La Repubblica, sono stati confermati i mille tifosi anche per Napoli-Atalanta.

Non ci sono state deroghe e limitazioni che vietino l’ingresso al San Paolo, quindi chi ne avrà la possibilità potrà recarsi all’arena di Fuorigrotta e vedere il match delle ore 15:00. L’iter da rispettare è sempre lo stesso: controllo della temperatura e utilizzo degli igienizzanti all’interno dello stadio.