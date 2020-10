Durante l’intervallo di Napoli-Atalanta, Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli pronto, te l’aspettavi?

“Eravamo carichi, non me l’aspettavo. Fare 4 gol non è semplice contro l’Atalanta nei primi 45 minuti. Non dobbiamo mollare un centimetro perchè la partita è ancora lunga“.