Atalanta, Gasperini: “Divario notevole con il Napoli. Scudetto? Non ho mai detto che lottiamo per ottenerlo!”

Al termine del match Napoli-Atalanta, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“C’è poco da spiegare, il Napoli ha giocato ad un livello alto e noi basso. Il divario è stato notevole. Dobbiamo pensare a questa partita come un campanello d’allarme. Noi abbiamo sofferto e abbiamo preso brutti gol.

Io e Gattuso abbiamo parlato di calcio, come sempre. In mezzo al campo abbiamo avuto qualche problema. Dietro abbiamo peccato e sofferto di più, ma un po’ dappertutto.

Io non ho mai detto che lottiamo per lo scudetto. Chiaro che ci sono delle partite come quella di oggi che se riesci a reggere, crei dei presupposti per vincere.

Ilicic?

Una delle poche note positive. Giocando troverà la sua miglior condizione, può tornare a come era prima”.