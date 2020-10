Gattuso in conferenza: “Koulibaly? Devastante! Juve-Napoli? Siamo i primi ad essere arrabbiati, abbiamo fatto di tutto per partire!”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune parole in conferenza al termine della sfida contro l’Atalanta. Di seguito quanto evidenziato:

“L’Atalanta è più di una big, è una squadra forte, l’ha dimostrata anche oggi, un’altra squadra poteva prendere anche 7-8 gol. Nella ripresa abbiamo calato un po’ i ritmi. Sappiamo le loro caratteristiche, Osimhen ci ha aiutato molto, Mi è piaciuta l’interpretazione, anche nella riconquista palla in alto.

Sul gol dell’Atalanta.

“Potevamo evitarlo, ma ci sta, l’importante è che ci sia organizzazione nel tenere il campo, poi lo sappiamo che abbiamo qualità, anche i centrocampisti hanno giocato bene. La squadra mi sta piacendo. Koulibaly è ritrovato, l’anno scorso ha avuto infortuni, è tornato devastante”.

Il Napoli ha risposto in campo alle polemiche degli ultimi giorni.

“Sono stato zitto per il covid, non i social, sono all’antica, ma posso dire che siamo arrabbiati. Noi dovevamo affrontare una squadra nuova, con un modulo nuovo, con un allenatore nuovo. Fino alle 7 meno 10 abbiamo fatto di tutto per partire. C’era consapevolezza anche di fare bene con i giocatori assenti. Siamo i primi ad essere arrabbiati”.