Atalanta, De Roon: “Il Napoli è una squadra forte, ma speriamo di vincere questa partita!”

Ai microfoni di Sky è intervenuto Marten de Roon a pochi minuti dal fischio di inizio di Napoli-Atalanta. Di seguito le parole:

“È un test questa partita?

Sarà una bella sfida. Il Napoli è una squadra forte, l’anno scorso non è stato brillante. Non vediamo l’ora di giocare e di vedere come stiamo.

Vogliamo ottenere un risultato buono. Vorremmo vincere tutte le sfide, ma sarà difficile. Speriamo di vincere anche contro il Napoli. Siamo concentrati e consapevoli che questa sarà una partita molto difficile”.