CdS – Il Napoli ritarda la presentazione del ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dei colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe ritardando la presentazione del ricorso contro la sentenza riguardante il match tra gli azzurri e la Juventus, non disputato il 4 ottobre 2020.

Sembrava oggi la giornata in cui i legali del Napoli potessero depositare il ricorso, ma alla fine pool e la società hanno stabilito di voler attendere ancora del tempo. L’idea è quella di controllare meglio tutti i dettagli nella speranza che la richiesta venga poi accolta evitando di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e poi eventualmente al Tar.

Per quel che riguarda la tesi difensiva, oltre al filo conduttore del rispetto dell’obbligo di isolamento per l’intera squadra dopo le positività di Zielinski ed Elmas, il Napoli sosterrà di aver provato ad ottenere dall’Autorità Sanitaria il placet per poter raggiungere Torino.