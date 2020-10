Storico debutto in Champions League per il Rennes, consentito l’accesso a 1000 tifosi

Le restrizioni applicate per contrastare la diffusione del Covid19 stanno limitando, tra le altre cose, la passione dei tifosi. Per diversi mesi le partite sono state disputate completamente a porte chiuse, mentre di recente c’è stata una parziale apertura ad una piccola porzione di pubblico.

È il caso del Rennes, squadra che milita in Ligue 1 e che lo scorso anno ha centrato una storica qualificazione in Champions League. La squadra bretone ha avuto il via libera dalla UEFA e dalle autorità locali per consentire l’accesso allo stadio a mille tifosi. Lo ha comunicato lo stesso Rennes con una nota ufficiale:

“Le autorità locali consentiranno al club di garantire una capienza massima di 1.000 spettatori per la prima partita di Champions League, in programma il prossimo 20 ottobre, contro il Krasnodar” .