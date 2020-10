Probabili formazioni Napoli-Atalanta, pronto Bakayoko per bloccare i nerazzurri: due ballottaggi per Gattuso

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato le probabili formazioni per la sfida tra Napoli ed Atalanta. Il match è in programma sabato alle ore 15 allo stadio San Paolo di Fuorigrotta.

Gattuso dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con Bakayoko subito titolare in mediana. Solito ballottaggio in porta tra Ospina e Meret, con il colombiano favorito. Ballottaggio anche nel ruolo di terzino sinistro tra Mario Rui ed Hysaj. Chance da titolare per Politano viste le assenze forzate. Di seguito la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.