Napoli, nessun commento sulla decisione del Giudice Sportivo. Bocche cucite e confronti societari sulla strategia giudiziaria

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli ha deciso di non commentare la sconfitta per 3-0 a tavolino comminata insieme al punto di penalizzazione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Bocche cucite nei confronti dell’esterno, ma tanti confronti all’interno della società per continuare la battaglia giudiziaria. Il presidente De laurentiis sta lavorando insieme all’avvocato Grassani per il ricorso alla Corte Sportiva di Appello. Il ricorso potrebbe essere presentato già nella giornata di oggi. La strategia è stata chiaramente definita: sarà allegato ai documenti il carteggio tra Napoli, Regione Campania, ASL Napoli 1 e ASL Napoli 2”.