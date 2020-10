Il direttore dell’ASL svela: “Il Napoli ha provato a partire fino all’ultimo: gli abbiamo spiegato che non c’erano le condizioni!”

Il direttore generale dell’ASL Napoli 2 Antonio D’Amore ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de Il Mattino. D’Amore ha ricordato alcuni passaggi relativi alla vicenda Juventus-Napoli. In particolare ha rivelato alcuni dettagli che mostrano la chiara volontà del Napoli di partire in direzione Torino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sabato alle 19:30 mi hanno chiamato alcuni membri dello staff medico del Napoli, dicendomi: ‘Direttore stiamo rientrando, annulliamo la trasferta’. Poi la mattina dopo mi hanno chiesto una precisazione: ‘Ci sono i margini per partire in sicurezza?’ Non ho potuto rispondergli affermativamente, le condizioni non c’erano, non sapendo che tutti gli altri non fossero stati contagiati. Il Napoli ha provato a partire fino a domenica mattina”.