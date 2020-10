Conte: “Inutile lamentarsi degli assenti o dei penalizzati. Fermare il calcio sarebbe un disastro”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte si è espresso nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan riguardo il Covid ed il possibile stop del campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Dovremo essere tutti collaborativi e propositivi, accettando la situazione in essere. Lo sta accettando lo sport in generale, il Paese tutto. Serve pazienza e disponibilità, abbiam passato un periodo molto duro e sinceramente mi è dispiaciuto che ce ne siamo dimenticati così in fretta. Sembra stia tornando una nuova fase complicata, perciò serve unità per affrontare questa situazione al meglio e andare avanti: fermarsi sarebbe disastroso. Inutile lamentarsi degli assenti o di chi è più penalizzato“.